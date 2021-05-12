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Объявлена дата проведения чемпионата мира по Dota 2

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © artubr

Компания Valve озвучила новую дату проведения чемпионата мира по Dota 2. Турнир The International 10 пройдет с 5 по 15 августа в Стокгольме, его призовой фонд составит 40 миллионов долларов.

С 5 по 8 августа команды сыграют матчи группового этапа, с 10 августа начнется стадия плей-офф. При этом пока неясно, будут ли допущены на чемпионат мира зрители, так как эпидемическая ситуация в Швеции остается напряженной.

Отмечается, что компания «сосредоточена на поиске способов проведения турнира высокого качества наиболее безопасным способом». Окончательное решение по формату соревнований будет принято в течение июля.

Изначально The International 10 должен был пройти в прошлом году в Стокгольме, но чемпионат отменили из-за пандемии коронавируса. От России на The International 10 могут попасть две или три команды.

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