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Семейная комедия «Кролик Питер 2» выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Анимационный фильм «Кролик Питер 2» про непоседливого кролика стартует в российском прокате 13 мая.

По сюжету, Беатрис, Томас и крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству.

Тем временем, члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего.

Пушистых персонажей озвучили российские звезды шоу-бизнеса. Актер Сергей Бурунов подарил свой голос кузену кролика Питера — Бенджамину, телеведущая и резидент шоу «Comedу Club» Марина Кравец озвучила старшую из сестер-тройняшек Питера — заносчивую Мопси, актер Максим Виторган — Барнабас и певец Natan — белка Бескер.

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