Умер экс-министр соцразвития Новосибирской области Сергей Пыхтин

Бывший министр соцразвития Новосибирской области Сергей Пыхтин умер на 72-м году жизни после тяжелой болезни.

«После тяжелой и продолжительной болезни на 72 году жизни скончался бывший министр Министерства труда и социального развития Новосибирской области Сергей Иосифович Пыхтин … Много лет я лично знал Сергея Иосифовича как очень ответственного и обязательного министра, которые незамедлительно реагировал на любой депутатский запрос, помню Сергея Иосифовича как доброго и отзывчивого человека», – написал в Facebook депутат новосибирского Заксобрания Вадим Агеенко.

Прощание с Пыхтиным состоится в четверг, 13 мая, в 12.00 по местному времени в районном Доме культуры города Тогучина.

Сергей Иосифович Пыхтин родился 20 марта 1950 года в Тогучинском районе Новосибирской области. Работал хирургом в тогучинской больнице и главврачом местного санатория. С 2005 года руководил департаментом и министерством социального развития областной администрации.

Пыхтин занимал должность министра соцразвития Новосибирской области до 2017 года. Перед увольнением он долго был на больничном после скандала на пасеке – чиновника обвиняли в том, что он привлекал к пчеловодческой работе сотрудников министерства.