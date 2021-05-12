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Оливер Стоун заявил, что Запад объявил войну России

Источник:
ТАСС
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Фото: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

США и Запад, по сути, ведут войну против России в течение уже продолжительного времени, уверен знаменитый американский кинорежиссер, сценарист и автор нескольких книг Оливер Стоун.

«Против России на протяжении долгого времени идет кампания, ведется война. Она началась, опять-таки, с Соединенных Штатов примерно в 2006-2007 году, когда Путин произнес эту речь в Мюнхене», — приводит ТАСС мнение Стоуна, высказанное в интервью американским СМИ.

По его словам, «в действительности нет доказательств агрессивности России. Агрессивность в действительности исходит от сил НАТО, которые окружили Россию и которые, кстати, окружают Китай. Это — крупный пункт политики. Огромный. Огромной важности», — отметил режиссер.

«США должны поменять свою точку зрения, так как мы все еще стремимся к тому, чтобы быть единственной державой мира, контролирующей ситуацию. Мы не можем продолжать двигаться по этому пути. Это самоубийственный путь», — убежден Стоун.

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Политика #Мир #Говорят о России
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