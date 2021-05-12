Ростех объяснил «убийственный» облик Су-57

Эффектный внешний вид российского истребителя пятого поколения Су-57 связан не с желанием сделать яркий дизайн, а конструктивными особенностями, сообщила пресс-служба Ростеха.

Так в госкорпорации прокомментировали реакцию зарубежных пользователей Twitter на прошедший в Москве 9 мая парад. Американский военный эксперт Х. И. Саттон выложил на своей странице снимок пролетевших над Красной площадью истребителей Су-57, отметив, что самолёт выглядит "убийственно". Восторг Саттона разделили и его подписчики.

«Впечатляющий вид Су-57 — это не просто дизайн, а следствие уникальной архитектуры истребителя. Планер самолета выполнен по интегральной схеме, которая наряду с двигателями с управляемым вектором тяги дают машине впечатляющие маневренные характеристики», — говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что истребитель Сухого создан с широким применением технологий малой заметности — планер имеет характерные обводы, которые снижают эффективную площадь рассеивания и придают самолету хищные черты.

В корпорации отметили, что создатели Су-57 испытывают чувство гордости за его внешний вид, но еще больше они гордятся техническими возможностями этого самолета.