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Перечислены собаки с самым крепким здоровьем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Claude Valroff, Original uploader was Julien Valroff at fr.wikipedia / CC BY-SA 2.0 fr

Портал The Spruice Pets составил список из десяти пород собак, отличающихся крепким здоровьем и долгой жизнью. Самыми здоровыми оказались бигли.

По информации издания, бигли могут прожить до 15 лет. Отмечаются охотничьи навыки и хорошее обоняние этих собак. Но их слабые места – это глаза и тазобедренные органы.

Второе место в рейтинге заняли австралийские пастушьи собаки. Они живут 12-16 лет, хорошо бегают, но из-за активности у таких собак с возрастом могут возникнуть проблемы с суставами.

На третьем месте топа – чихуахуа. Они могут жить до 20 лет и болеют редко. Но их слабые органы – сердца, глаза и надколенники. Также в топ-10 вошли грейхаунды, пудели, гаванские бишоны, хаски, басенджи, бордер-колли и беспородные собаки.

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Жизнь #Звери #Здоровье
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