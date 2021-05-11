Госдуме предложат законопроект о сокрытии имени школьных стрелков

Открывающие стрельбу в школах парни надеются, что это преступление их прославит, у них появляются последователи среди других школьников, поэтому надо запретить называть имена стрелков в СМИ, сказала первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина.

Во вторник произошла стрельба в школе № 175 в Казани. Задержали 19-летнего стрелка. Второй стрелявший был ликвидирован силовиками, его личность не установлена. По предварительным данным, погибли 11 человек. СК возбудил дело об убийстве.

«Для подавляющего большинства подростков, которые готовят подобные преступления, это является своеобразным методом прославиться, заявить о себе и записать свое имя в историю. И мы видим в буквальном смысле сегодня информационную эпидемию в молодежной среде подражания школьным стрелкам», — цитирует Сутормину ТАСС.

Она отметила, что действенной профилактикой вовлечения подростков в эту субкультуру будет запрет на упоминание имен школьных стрелков в средствах массовой информации.

По ее словам, в ближайшее время инициатива будет направлена в профильный Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Ранее президент Владимир Путин в связи с происшествием в казанской школе поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.