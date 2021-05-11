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Глава Татарстана рассказал о стрелке в школе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МВД РФ

Оружие у одного из устроивших стрельбу в школе в Казани было зарегистрировано официально, сообщил глава Татарстана Руслан Минниханов, приехавший на место происшествия. 

Во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани. Одного из них задержали. По предварительным данным, это 19-летний парень. Второй стрелявший был ликвидирован силовиками, его личность не установлена. 

«Устроившему стрельбу в казанской школе 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие», — сказал глава Татарстана.

Он также сказал, что пособники стрелявшего в школе в Казани пока не определены. Но, по данным ряда СМИ, задержан предполагаемый пособник стрелков в Казани, ему 41 год.

По словам Минниханова, погибли семь детей, ученики восьмого класса, четверо мальчиков, трое девчонок. Они погибли на третьем этаже. 16 человек — 12 детей, четверо взрослых — сейчас в госпитале.


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