Глава Татарстана рассказал о стрелке в школе

Оружие у одного из устроивших стрельбу в школе в Казани было зарегистрировано официально, сообщил глава Татарстана Руслан Минниханов, приехавший на место происшествия.

Во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани. Одного из них задержали. По предварительным данным, это 19-летний парень. Второй стрелявший был ликвидирован силовиками, его личность не установлена.

«Устроившему стрельбу в казанской школе 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие», — сказал глава Татарстана.

Он также сказал, что пособники стрелявшего в школе в Казани пока не определены. Но, по данным ряда СМИ, задержан предполагаемый пособник стрелков в Казани, ему 41 год.

По словам Минниханова, погибли семь детей, ученики восьмого класса, четверо мальчиков, трое девчонок. Они погибли на третьем этаже. 16 человек — 12 детей, четверо взрослых — сейчас в госпитале.