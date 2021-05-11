Подержанные Lada Vesta подорожали в два раза быстрее новых

Подержанные седаны Lada Vesta дорожают значительно быстрее новых — это общая тенденция на рынке автомобилей, и она объясняется несколькими причинами.

Цена на трехлетние Vesta за год увеличилась на 22%, тогда как новые Vesta за то же время подорожали примерно на 11%, приводит статистику агентство «Автостат».

По данным агентства, дело не в ажиотажном спросе на конкретную модель, а в общей тенденции: за год средняя цена на автомобили с пробегом выросла на 20,4%, а прайс-листы на новые машины за 12 месяцев увеличились на 10-15%.

Больше всего подорожали пятилетние Renault Duster: за год цена на кроссоверы выросла на 28%. Трехлетние Lada Vesta SW за 12 месяцев стали дороже на 12%, а семилетние Chevrolet Niva — на 19%.

Эксперты связывают рост цен на вторичном рынке с дефицитом новых автомобилей, повышенным спросом и обесцениванием рубля.