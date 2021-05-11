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Глава ВОЗ заявил о выходе пандемии COVID на плато

Источник:
ТАСС
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Фото: ITU Pictures from Geneva, Switzerland / CC BY 2.0

Заболеваемость и смертность от COVID-19 вышли на плато на «неприемлемо высоком уровне» — за минувшую неделю заразились более 5,4 миллиона человек и почти 90 тысяч умерли, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, снижение заболеваемости и смертности наблюдается сейчас в Европе и Америке, которые пандемия коронавируса ранее затронула особенно сильно.

Одновременно зафиксирован быстрый рост числа заразившихся и умерших в Юго-Восточной Азии, к которому ВОЗ относит также Индию. Кроме того, «в каждом регионе есть страны с тенденцией к увеличению» заболеваемости и смертности, цитирует ТАСС Гебрейесуса.

Глава ВОЗ назвал отсутствие равного доступа к вакцинам «одним из самых больших рисков». «На страны с высокими и средними доходами приходится 53% населения планеты, однако они получили 83% вакцины», — напомнил он.

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COVID19 #Новости COVID19
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