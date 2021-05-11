Глава ВОЗ заявил о выходе пандемии COVID на плато

Заболеваемость и смертность от COVID-19 вышли на плато на «неприемлемо высоком уровне» — за минувшую неделю заразились более 5,4 миллиона человек и почти 90 тысяч умерли, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, снижение заболеваемости и смертности наблюдается сейчас в Европе и Америке, которые пандемия коронавируса ранее затронула особенно сильно.
Одновременно зафиксирован быстрый рост числа заразившихся и умерших в Юго-Восточной Азии, к которому ВОЗ относит также Индию. Кроме того, «в каждом регионе есть страны с тенденцией к увеличению» заболеваемости и смертности, цитирует ТАСС Гебрейесуса.
Глава ВОЗ назвал отсутствие равного доступа к вакцинам «одним из самых больших рисков». «На страны с высокими и средними доходами приходится 53% населения планеты, однако они получили 83% вакцины», — напомнил он.
UynachalnicaГде Петров и Боширов в это время были?
DrronumА сам извиниться за действия в 90х не желает?
Kam1kadzeЭксперты видимо не в курсе, что для инициализации оплаты сматфон необходимо разблокировать отпечатком...
creНеужели Израиль будет прислушиваться к требованиям каждого мелкого руководителя чужой страны?