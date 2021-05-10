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Немецкий вегетарианец предал убеждения ради русских пельменей

Источник:
РИА Новости
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Фото: Eugene Kim @ Flickr / CC BY 2.0

Немецкий журналист Даниэль Хинц, называющий себя вегетарианцем, признался в «лицемерии» из-за пристрастия к маминым пельменям.

«Мы спрашиваем себя, нормально ли для вегетарианца есть пельмени. <…> Мясо есть мясо. А вегетарианцы мяса не едят», — приводит РИА Новости слова журналиста.

Хинц посетовал на осуждение со стороны родителей, родившихся в СССР: по его словам, они восприняли увлечение вегетарианством «как какую-то болезнь». Тем не менее, сам журналист подчеркнул, что не может отказаться от пельменей, приготовленных матерью.

«Спасу ли я мир, если откажусь от пельменей? <…> Я стал вегетарианцем не для того, чтобы якобы бороться со злом. И я пытаюсь привыкнуть к мысли, что не спасу мир, выбивая полную еды тарелку из маминых рук», — заключил он.

Автор предположил, что «весь мир не смог бы отказаться от мяса» именно из-за пельменей.

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Жизнь #Еда #Курьезы
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