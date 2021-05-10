США переведут войска из Афганистан в Узбекистан и Таджикистан

Соединенные Штаты могут перебросить выводимые из Афганистана войска в страны Средней Азии — Узбекистан и Таджикистан, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Вашингтону необходимы базы для размещения не только военнослужащих, но и беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии, чтобы оказывать поддержку Кабулу и сдерживать боевиков радикального движения «Талибан», приводит РИА Новости выдержки из статьи.

По мнению некоторых военных и представителей администрации американского президента Джо Байдена, лучше всего было бы разместить войска в Узбекистане и Таджикистане, которые граничат с Афганистаном. Таким образом, военные смогли бы быстро попасть в страну в случае необходимости. Однако источники подчеркнули, что переброска контингента в эти страны оказалась бы непростой из-за "большого военного присутствия" России в регионе и растущего влияния Китая.

Как отмечает издание, у Соединенных Штатов ранее было две базы в Средней Азии: по одной в Узбекистане и Киргизии; обе их использовали для дислокации сил и ведения операций в Афганистане. США покинули базу в Узбекистане в 2005 году и почти через десять лет — в Киргизии.