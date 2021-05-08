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Пираты взломали улучшенную версию Metro Exodus

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры Metro Exodus

Пиратская группировка CODEX взломала игру Metro Exodus: Enhanced Edition, которая вышла на ПК 6 мая.

Взломанная версия игры уже появилась на популярных пиратских торрент-трекерах. При этом покупатели оригинальной версии Metro Exodus получили обновленную версию с улучшенной графикой бесплатно.

Издание Metro Exodus: Enhanced Edition может похвастать фотореалистичной графикой с переработанной системой трассировки лучей, 4К-текстурами и поддержкой DirectX 12. Так, она поддерживает такие графические функции, как Advanced Ray-Traced Reflections и DLSS 2.0.

На консолях последнего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X новая версия хита от студии 4A Games станет доступна 18 июня.

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