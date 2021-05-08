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Таиланд введет денежный сбор для иностранных туристов

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Таиланда приняли решение о введении сбора с иностранных туристов при въезде в страну. Размер пошлины составит 300 батов, это около 10 долларов, она будет взиматься с января 2022 года, рассказал журналистам министр туризма и спорта Пипат Ратчакитпракан.

Полученные средства должны пойти на создание туристического фонда на случай чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что если в 2022 году Таиланд посетят более 20 миллионов туристов, в фонд поступит почти 200 миллионов долларов.

Власти Таиланда отмечают, что фонд было решено создать после начала пандемии коронавируса, чтобы в будущем туристическая отрасль смогла лучше справляться с неопределенностями. Предложение о вводе сбора с иностранцев было одобрено Национальным комитетом Таиланда по туризму.

При этом первоначально предполагалось, что сборы частично будут направлять на медицинскую помощь туристам, которые заболеют или получат травмы во время отдыха.

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