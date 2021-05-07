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Военные фильмы покажут к 9 мая на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Подольские курсанты»

Современные и советские фильмы и сериалы про войну покажут на Первом канале 8 и 9 мая, среди них третья часть сериала «Диверсант. Крым», сообщает пресс-служба телеканала.

8 мая в 13.20 покажут советский фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за родину». В фильме 1975 года представлены трагические события четырех дней отступления советской армии в июле 1942 года.

В полночь зрители смогут посмотреть еще один советский фильм — «На войне как на воней». Он перенесет зрителя в последние дни Великой Отечественной войны на Западный фронт. Молодой командир самоходного отряда и ему подчиненные танкисты будут каждодневно исполнять свой воинский долг, с честью переживая будни невыносимо долгой и страшной войны.

9 мая в 12.05 начнется показ сериала «Диверсант. Крым». Это третий сезон военной драмы «Диверсант». Показ проекта в День Победы уже стал традицией для Первого канала. Многосерийный фильм рассказывает о непобедимой команде советских разведчиков-диверсантов под руководством Григория Калтыгина (Владислав Галкин), которая проводит сложнейшие боевые операции во вражеском тылу.

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В 18.05 Первый канал покажет «Подольских курсантов» с Сергеем Безруковым. Действие фильма разворачивается в октябре 1941 года. Курсанты Подольских артиллерийского и пехотного училищ получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже, чтобы до подхода подкрепления совместно с регулярными частями 43-й армии сдерживать наступление фашистских захватчиков. Вчерашние мальчишки, ценою собственных жизней, помогают остановить многократно превышающие силы врага и на 12 дней становятся преградой на его пути к Москве.

В 21.35 выйдет легендарный военный фильм «В бой идут одни старики». Самому старшему в «поющей» эскадрилье — двадцать. Они веселы и очень любят музыку. Все уже имеют достаточный опыт полетов и поэтому называют себя «стариками». Каждый день музыканты, они же — военные летчики, отправляются на боевое задание.

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