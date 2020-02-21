Фильм «Калашников»: история оружейного гения

Премьера в России: 20 февраля 2020 года
Фильм «Калашников» режиссера Константина Буслова и сценариста Сергея Бодрова вышел в российский прокат. Кино про создателя легендарного АК-47 — художественная интерпретация биографии великого оружейника, которому в прошлом году исполнилось бы 100 лет. Основой сюжета стали воспоминания Михаила Калашникова, однако зрителей ждет отнюдь не документальный фильм.
Страна, производство: Россия, кинокомпания RB Production
Жанр: военный байопик
Режиссер: Константин Буслов
Актеры: Юрий Борисов, Ольга Лерман, Артур Смольянинов
Продолжительность: 110 минут
Бюджет: 3,5 миллиона долларов
Возраст: 12+
Сюжет: гений в поисках признания
В центре повествования танкист и старший сержант Михаил Калашников (Юрий Борисов), который начинает свой путь в фильме, получая тяжелое ранение на фронте. После реабилитации в госпитале и различных трудностей главный герой приступает к работе над своим главным детищем — безотказным автоматом.
Калашников добивается участия в оружейных конкурсах, где самоучка на равных конкурирует с известными советскими изобретателями, параллельно он выстраивает отношения с будущей супругой Екатериной. Финал известен всем — АК-47 принимают на вооружение, а Калашников удостаивается Сталинской премии.
Съемки: продюсеры не стали скупиться
Картина получила солидное финансирование. Большая часть съемок прошла в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, а также Тверской и Калужской областях и Торжке. Частично фильм снимали в павильонах студии «Военфильм», знаменитой наиболее крупной коллекцией советской и немецкой бронетехники.
Сцены с паровозами снимались в поселке Шушары, который находится под Санкт-Петербургом. Также паровозы были продемонстрированы в депо станции «Подмосковная» и станции Матай — там Калашников начал свою работу над первым пистолетом-пулеметом.
Исполнитель
роли оружейника-самородка Юрий Борисов подчеркнул, что долго изучал жизненный
путь Калашникова, пытался понять все его важные комплексы и рефлексии, присущие
ему в жизни. Трейлер ленты вышел 25 сентября 2019 года, собрав положительные
отзыва — зрителям показали эффектное сражение с танками и перестрелки.
Изначально ленту снимали к столетию со дня рождения Калашникова, но чуть-чуть не успели. Полученное дополнительное время пошло фильму на пользу — весь ключевой реквизит воссоздали по реальным чертежам, прототип АК идентичен настоящему. Впрочем, в картине нашлось место и жанровым допущениям ради художественности.
Отзывы: «мясо с костями»
Российский ресурс Kritikanstvo выдал «Калашникову» не пулемет, а пистолет с глушителем — рейтинг фильма составил 71%. По версии критиков, это вполне стандартный байопик, который удивляет лишь «обилием костей на мясе» — претензий на историческую достоверность в ленте действительно хватает.
Критик Тимур Алиев подмечает, что «Калашников» — «человечная история, лишенная бряцанья оружия, как и напускного патриотизма». В ленте есть сюжетные дыры, а все диалоги слишком «сериальные», но сам сценарий писали на основании мемуаров, он вполне честный и уважительный.
Скорее всего, неискушенный западный зритель вполне может принять ленту за документальную работу. Однако первые российские зрители советуют «отключить голову» при просмотре и представить, что это «художественная повесть» по мотивам реальной истории конструктора, тогда фильм будет восприниматься естественно.
Стоит ли смотреть
«Калашников» по уровню постановки — вовсе не вершина биографических фильмов, которые достаточно популярны у современного зрителя. До «Гонок» или «Игр разума» российской постановке еще далеко, а назвать ее фильмом «про войну» не получится — сюжет вышел пресноватым.
Из плюсов — картина явно заинтересует любителей военной истории. Знатокам тоже стоит посмотреть, ведь в фильме куча интересных исторических сведений. Увы, что касается драмы и эмоция, «Калашников» достаточно сух и схематичен.
Из ленты будто вычерпали ведрами все эмоциональные краски, временами все происходящее на экране начинает напоминать телевизионный сериал. К тому же нередко образ героев слишком мифологизируется, они становятся далекими от правды.
«Калашников» режиссера Константина Буслова и сценариста Сергея Бодрова — будто сон создателей про гениального оружейника. Живые люди превращаются в упрощенные схемы с идеализированной судьбой, а все детали и краски словно размыты. Но даже со всеми недостатками фильм придется по душе любителям военной истории.