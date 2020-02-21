Фильм «Калашников»: история оружейного гения

Фильм «Калашников» режиссера Константина Буслова и сценариста Сергея Бодрова вышел в российский прокат. Кино про создателя легендарного АК-47 — художественная интерпретация биографии великого оружейника, которому в прошлом году исполнилось бы 100 лет. Основой сюжета стали воспоминания Михаила Калашникова, однако зрителей ждет отнюдь не документальный фильм.

20 февраля 2020 года

Россия, кинокомпания RB Production

военный байопик

Константин Буслов

Юрий Борисов, Ольга Лерман, Артур Смольянинов

110 минут

3,5 миллиона долларов

12+

Сюжет: гений в поисках признания

Премьера в России:Страна, производство:Жанр:Режиссер:Актеры:Продолжительность:Бюджет:Возраст:

В центре повествования танкист и старший сержант Михаил Калашников (Юрий Борисов), который начинает свой путь в фильме, получая тяжелое ранение на фронте. После реабилитации в госпитале и различных трудностей главный герой приступает к работе над своим главным детищем — безотказным автоматом.

Фото: © кадр из фильма

Калашников добивается участия в оружейных конкурсах, где самоучка на равных конкурирует с известными советскими изобретателями, параллельно он выстраивает отношения с будущей супругой Екатериной. Финал известен всем — АК-47 принимают на вооружение, а Калашников удостаивается Сталинской премии.

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Съемки: продюсеры не стали скупиться

Картина получила солидное финансирование. Большая часть съемок прошла в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, а также Тверской и Калужской областях и Торжке. Частично фильм снимали в павильонах студии «Военфильм», знаменитой наиболее крупной коллекцией советской и немецкой бронетехники.

Фото: © кадр из фильма

Сцены с паровозами снимались в поселке Шушары, который находится под Санкт-Петербургом. Также паровозы были продемонстрированы в депо станции «Подмосковная» и станции Матай — там Калашников начал свою работу над первым пистолетом-пулеметом.

Исполнитель роли оружейника-самородка Юрий Борисов подчеркнул, что долго изучал жизненный путь Калашникова, пытался понять все его важные комплексы и рефлексии, присущие ему в жизни. Трейлер ленты вышел 25 сентября 2019 года, собрав положительные отзыва — зрителям показали эффектное сражение с танками и перестрелки.



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Изначально ленту снимали к столетию со дня рождения Калашникова, но чуть-чуть не успели. Полученное дополнительное время пошло фильму на пользу — весь ключевой реквизит воссоздали по реальным чертежам, прототип АК идентичен настоящему. Впрочем, в картине нашлось место и жанровым допущениям ради художественности.

Отзывы: «мясо с костями»

Российский ресурс Kritikanstvo выдал «Калашникову» не пулемет, а пистолет с глушителем — рейтинг фильма составил 71%. По версии критиков, это вполне стандартный байопик, который удивляет лишь «обилием костей на мясе» — претензий на историческую достоверность в ленте действительно хватает.

Критик Тимур Алиев подмечает, что «Калашников» — «человечная история, лишенная бряцанья оружия, как и напускного патриотизма». В ленте есть сюжетные дыры, а все диалоги слишком «сериальные», но сам сценарий писали на основании мемуаров, он вполне честный и уважительный.

Фото: © кадр из фильма

Скорее всего, неискушенный западный зритель вполне может принять ленту за документальную работу. Однако первые российские зрители советуют «отключить голову» при просмотре и представить, что это «художественная повесть» по мотивам реальной истории конструктора, тогда фильм будет восприниматься естественно.

Стоит ли смотреть

«Калашников» по уровню постановки — вовсе не вершина биографических фильмов, которые достаточно популярны у современного зрителя. До «Гонок» или «Игр разума» российской постановке еще далеко, а назвать ее фильмом «про войну» не получится — сюжет вышел пресноватым.

Из плюсов — картина явно заинтересует любителей военной истории. Знатокам тоже стоит посмотреть, ведь в фильме куча интересных исторических сведений. Увы, что касается драмы и эмоция, «Калашников» достаточно сух и схематичен.

Фото: © кадр из фильма

Из ленты будто вычерпали ведрами все эмоциональные краски, временами все происходящее на экране начинает напоминать телевизионный сериал. К тому же нередко образ героев слишком мифологизируется, они становятся далекими от правды.

«Калашников» режиссера Константина Буслова и сценариста Сергея Бодрова — будто сон создателей про гениального оружейника. Живые люди превращаются в упрощенные схемы с идеализированной судьбой, а все детали и краски словно размыты. Но даже со всеми недостатками фильм придется по душе любителям военной истории.