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Вокалистов-аферистов разоблачат в новом шоу на канале «Россия»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом «Россия»

Новая музыкальная игра «Я вижу твой голос» выйдет на канале «Россия» 14 мая, в ней звезды шоу-бизнеса будут вычислять настоящих вокалистов среди музыкальных аферистов.

В каждом выпуске проекта участник пытается распознать, кто из игроков на сцене действительно умеет петь, а кто лишь гениально притворяется, надеясь сорвать банк. Звезды шоу-бизнеса – Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев, Глюкоза, Лариса Долина, Диана Арбенина, Ани Лорак, JONY — помогут участнику разоблачить лжевокалистов и выиграть 1 миллион рублей.

По правилам шоу в каждом выпуске участник и его звездная команда знакомятся с шестью героями. Задача таинственных незнакомцев — хранить молчание до самого финала. Если лжевокалист дойдет до конца, то солидный денежный приз достанется ему, а если финалист окажется настоящим певцом, то разбогатеет участник. В случае неверного решения звездный советник исполнит свой хит в дуэте с человеком без слуха и голоса.

Новый музыкальный проект «Я вижу твой голос» будет выходить по пятницам. Премьера состоится 14 мая в 21.00 на канале «Россия».


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Praetorian

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ksanderkras

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west_nik

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