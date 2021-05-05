Венера покажется в небе после долгого перерыва

Россияне с четверга, 6 мая, смогут увидеть в небе Венеру, всю зиму она не показывалась на горизонте, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Уже на ближайший четверг астрономы пообещали начало ночной видимости Венеры. Четыре месяца зимы и весны, начиная с января, ее не было видно из-за лучей Солнца.

Венеру можно будет увидеть сразу после заката Солнца в западной части горизонта. До января планету можно было увидеть на утреннем небе, весной она перешла на вечернее. Наиболее ярко Венера будет видна во втором полугодии, ближе к осени.