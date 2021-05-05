НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Венера покажется в небе после долгого перерыва

Источник:
Sibnet.ru
158 0

Россияне с четверга, 6 мая, смогут увидеть в небе Венеру, всю зиму она не показывалась на горизонте, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Уже на ближайший четверг астрономы пообещали начало ночной видимости Венеры. Четыре месяца зимы и весны, начиная с января, ее не было видно из-за лучей Солнца.

Венеру можно будет увидеть сразу после заката Солнца в западной части горизонта. До января планету можно было увидеть на утреннем небе, весной она перешла на вечернее. Наиболее ярко Венера будет видна во втором полугодии, ближе к осени.

Еще по теме
Омский «Полет» отремонтируют за 5,9 млрд
Девушка из Новосибирска полетит в космос на МКС
Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю
Телескоп Hubble увидел рождение планеты
смотреть все
Технологии #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Вектор» проверит возможность трехкратной вакцинации от COVID
Депутат раскритиковал организацию парада Победы в Новосибирске
Танк Т-34 снова проедет по Новокузнецку
Ми-8 и МиГ-31 пролетели на высоте 200 метров перед парадом Победы
Самое популярное
Как проверить знания перед экзаменами онлайн
Игра Metro Exodus получила фотореалистичную графику
Игрокам предложили симулятор одиночества в русской деревне
Wink: самый многофункциональный видеосервис
Обсуждение (0)
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
29
Кремль пообещал остановить падение доходов россиян
29
Раскрыт секрет кулича для Путина
28
Жириновский предложил назвать президента по-новому
26
Путин запретил чиновникам иностранное гражданство
25
Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
Sibnet.Ru