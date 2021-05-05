Сибирский кандидат в мэры рассказал, чем Томск лучше Нью-Йорка

Кандидат в мэры Нью-Йорка родом из Томска Виталий Филипченко рассказал, какие преимущества были у властей в Сибири по сравнению с американскими.

Филипченко может стать первым русскоязычным главой Нью-Йорка. Выборы мэра пройдут в этом городе в ноябре 2021 года. С 2014 года этот пост главы города занимает Билл де Блазио.

«В Томске, если ты планировал строить дом, ты должен был согласовать это с мэрией. Они должны были оценить, насколько этот дом вписывается в архитектурный облик города. В Америке у них есть определенный план – если проект одобрен в Бруклине, то автоматически ты можешь его построить и на Манхэттене. В этом смысле я бы сделал получше», – сказал Филипченко в интервью РИА «Новости».

По его словам, «однообразные стеклянные дома» – большая проблема для Нью-Йорка, так как многие птицы сталкиваются с небоскребами и погибают. В других штатах, например, окна в высотных домах нужно покрывать специальной пленкой, чтобы птицы видели эти объекты.

Также кандидат в мэры выступил за чистый воздух, популяризацию электромобилей и создание в городе парковок для них.

«Помню, в Томске ты на пробежке и проезжает мимо КамАЗ или МАЗ – дышать невозможно, можешь просто умереть. В 2000-х годах я не мог там на велике проехать, потому что не мог дышать. Воздух был очень плохой. России пора переходить на альтернативные источники энергии», – считает Филипченко.