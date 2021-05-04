Суд отклонил жалобу Навального на приговор

Бабушкинский суд Москвы отклонил апелляционную жалобу оппозиционера Алексея Навального на приговор по делу о клевете на ветерана.

Навального 20 февраля приговорили к штрафу в размере 850 тысяч рублей в пользу государства за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В ходе рассмотрения суд постановил оставить приговор без изменений.

Политик 2 июня 2020 года разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором ветеран Игнат Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выступили за внесение поправок в Конституцию.

Навальный назвал участников ролика «продажными холуями, бессовестными людьми и предателями». В тот же день юрист Илья Ремесло опубликовал на своей странице в Facebook жалобу в Следственный комитет России с просьбой проверить высказывание оппозиционера.

Против Навального возбудили дело по части 2 статьи 128.1 УК РФ («Клевета»), по которой ему грозило наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей, либо обязательные работы на срок до 240 часов.