Кандидат в мэры Нью-Йорка из Сибири попросил россиян быть позитивнее

Фото: © кадр из видео RTVI
Уроженец Томска Виталий Филипченко, принимающий участие в выборах мэра Нью-Йорка, заявил, что россиянам нужно быть позитивнее.
«Я уже добился каких-то результатов и хотел бы, чтобы россияне не только ехали в Нью-Йорк, в Лондон, а пытались добиться и в России чего-то. Нам нужна более позитивная энергия. В Нью-Йорке люди, когда идут по улице, если вы встречаетесь глазами, они всегда здороваются. Всегда тебе улыбнутся», – сказал Филипченко в интервью РИА «Новости».
Уроженец Томска Виталий Филипченко баллотируется на пост мэра Нью-Йорка, он может стать первым русскоязычным главой этого города. Выборы мэра пройдут в Нью-Йорке в ноябре 2021 года. С 2014 года этот пост занимает Билл де Блазио.
jeryakobНикогда такого не было, и вот опять... (с)
UynachalnicaЭто не эксперты, а капитаны Очевидность!
JekИногда мне кажется, что большинство людей навсегда застряли в прошлом. В тёмном, мрачном прошлом, где...
sib_man9этих экспертов лет как 15 пора уже разогнать , все прекрасно и без них понимают что цены росли растут...