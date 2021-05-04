Кандидат в мэры Нью-Йорка из Сибири попросил россиян быть позитивнее

Уроженец Томска Виталий Филипченко, принимающий участие в выборах мэра Нью-Йорка, заявил, что россиянам нужно быть позитивнее.

«Я уже добился каких-то результатов и хотел бы, чтобы россияне не только ехали в Нью-Йорк, в Лондон, а пытались добиться и в России чего-то. Нам нужна более позитивная энергия. В Нью-Йорке люди, когда идут по улице, если вы встречаетесь глазами, они всегда здороваются. Всегда тебе улыбнутся», – сказал Филипченко в интервью РИА «Новости».

Уроженец Томска Виталий Филипченко баллотируется на пост мэра Нью-Йорка, он может стать первым русскоязычным главой этого города. Выборы мэра пройдут в Нью-Йорке в ноябре 2021 года. С 2014 года этот пост занимает Билл де Блазио.