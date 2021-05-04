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Томский препарат для терапии COVID выйдет на рынок в 2023 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Томская компания заявила о планах вывести на рынок в 2023 году инновационный препарат для терапии COVID-19, который снизит риск осложнений после болезни.

Высокая смертность от коронавируса во многом связана с тяжелой воспалительной реакцией организма из-за брадикининового шторма, сообщил РИА «Томск» директор компании «Гранд» Сергей Станкевич. После проникновения вируса в клетки в легких и сосудах накапливается брадикинин – пептид, расширяющий кровеносные сосуды и снижающий давление.

«Это вызывает … нарушения в работе сердца, усиление воспаления и тяжелейшую пневмонию. Разработанный нами препарат блокирует рецепторы брадикинина и развитие брадикининового шторма. В доклинических исследованиях он показал высокую эффективность и безопасность применения, недостижимую для наших конкурентов. После клинических испытаний в 2023 году запланировано вывести препарат на рынок», – сказал Станкевич.

Препарат получил российский патент. Сейчас его патентируют также на зарубежных рынках – в США, странах Евросоюза, Китае, Японии.

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