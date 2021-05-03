Фамилию знаменитого маршала написали с ошибками на баннере к 9 Мая

Баннер ко Дню Победы с двумя ошибками в фамилии дважды Героя Советского Союза, маршала Константина Рокоссовского повесили в уральском городе Краснотурьинске, фотографию разместили в соцсетях.

«Позор, нас призывают чтить и помнить историю, помнить героев той жестокой войны. Но при этом на центральной улице города висит вот это», — написал горожанин в паблике во «ВКонтакте» «Краснотурьинск LIVE».

На баннере размещен портрет военачальника, но фамилия Рокоссовский написана как Роккосовский.

Местный житель призвал городские власти учить историю или проверять данные через интернет. К его мнению присоединились и другие горожане. Они обвинили в безграмотности и незнании истории дизайнеров и тех, кто принимал уже готовую работу.