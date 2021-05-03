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Фамилию знаменитого маршала написали с ошибками на баннере к 9 Мая

Источник:
Sibnet.ru
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Баннер ко Дню Победы с двумя ошибками в фамилии дважды Героя Советского Союза, маршала Константина Рокоссовского повесили в уральском городе Краснотурьинске, фотографию разместили в соцсетях.

«Позор, нас призывают чтить и помнить историю, помнить героев той жестокой войны. Но при этом на центральной улице города висит вот это», — написал горожанин в паблике во «ВКонтакте» «Краснотурьинск LIVE».

На баннере размещен портрет военачальника, но фамилия Рокоссовский написана как Роккосовский.


Местный житель призвал городские власти учить историю или проверять данные через интернет. К его мнению присоединились и другие горожане. Они обвинили в безграмотности и незнании истории дизайнеров и тех, кто принимал уже готовую работу.

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Жизнь #История #Образование
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Топ комментариев

nikit757

Опять бензин подорожает значит =(

Иркут 69

Совсем уже бросили притворяться... Не перед кем. Да и незачем. Мы ж молчим.

лачинов

Закон нужный, но неполный. Надо бы распространить и на членов семей, чтобы исключить "запасные аэродромы"...

александр1985

почему тогда в казахстане наш бензин продают по 25р кто им компенсирует 50 %цены!!!тоже мы
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