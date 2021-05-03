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Жириновский предложил назвать президента по-новому

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать должность президента России, идеальным вариантом стал бы «верховный правитель».

Политик указал, что слово «президент» является заимствованием из английского языка. «Над нами смеются дети в Англии и США, мол, у русских даже нет русского слова, чтобы назвать руководящую должность», — заявил Жириновский в эфире URA.ru, запись опубликована в Telegram-канале издания.

По мнению Жириновского, идеально было бы назвать главу государства в России верховным правителем. Предложение ведущего подумать над титулом «царь» он отверг. «Монархия — это идеальный вариант, но это устарело уже, все», — высказался он.

Жириновский также предложил вернуть дореволюционную терминологию и в сферу административного деления страны, чтобы также избавиться от заимствований и бюрократизмов. «Все понятно было», — считает он.

Губернаторов Жириновский предлагает называть наместниками, следовательно, регионы России станут наместничествами, которые, в свою очередь, будут делиться на волости и уезды.

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Топ комментариев

nikit757

Опять бензин подорожает значит =(

Иркут 69

Совсем уже бросили притворяться... Не перед кем. Да и незачем. Мы ж молчим.

лачинов

Закон нужный, но неполный. Надо бы распространить и на членов семей, чтобы исключить "запасные аэродромы"...

александр1985

почему тогда в казахстане наш бензин продают по 25р кто им компенсирует 50 %цены!!!тоже мы
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