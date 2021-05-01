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Телескоп Hubble увидел рождения планеты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Астрономы увидели на свежих фотографиях, сделанных телескопом Hubble, рождение экзопланеты. Ученые рассчитывают, что новые данные позволят больше узнать об эволюции небесных тел.

На стадии формирования юная планета притягивает вещество из окружающего пространства. При этом само небесное тело сильно разогрето из-за присутствия горячего газа из аккреационного диска вокруг планеты.

Высокие температуры дают сильнейшее излучение в ультрафиолетовом диапазоне, которое отлично фиксирует аппаратура астрономов. Обнаруженная планета системы звезды PDS 70 уже набрала пять масс Юпитера и сейчас этот процесс близок к завершению.

По оценкам специалистов, формирование планеты началось около 5 миллионов лет назад. Система расположена на удалении 370 световых лет от Земли в созвездии Центавра, а планета вращается вокруг своей звезды примерно на таком удалении, как вокруг Солнца вращается Уран.

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shlidt

А какая разница, от кого пустые обещания слышать?

Uynachalnica

И это правильно! Уже про неуклонный рост доходов, самим надоело - все смеются! Теперь надо обещать остановить...

Иркут 69

Клоун. Его спрашивают про сейчас, а он про безоблачное завтра... У него спрашивают за российскую действительность...

александр1985

почему тогда в казахстане наш бензин продают по 25р кто им компенсирует 50 %цены!!!тоже мы
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