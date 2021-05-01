Скоростные поезда «Ласточка» запустили между Москвой и Минском

«Российские железные дороги» отправили в первый рейс скоростной международный поезд «Ласточка», он будет ходить между Москвой и Минском.

Поезда по данному маршруту будут курсировать ежедневно, сообщает пресс-служба РЖД. «Ласточки» будут отправляться с Белорусского вокзала Москвы и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день.

На маршруте будут курсировать скоростные электропоезда в комплектации «премиум». Пассажирам доступны три класса обслуживания — бизнес, эконом и базовый. В каждом составе предусмотрено 349 мест.

Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.