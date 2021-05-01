Скоростные поезда «Ласточка» запустили между Москвой и Минском

Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»
«Российские железные дороги» отправили в первый рейс скоростной международный поезд «Ласточка», он будет ходить между Москвой и Минском.
Поезда по данному маршруту будут курсировать ежедневно, сообщает пресс-служба РЖД. «Ласточки» будут отправляться с Белорусского вокзала Москвы и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день.
На маршруте будут курсировать скоростные электропоезда в комплектации «премиум». Пассажирам доступны три класса обслуживания — бизнес, эконом и базовый. В каждом составе предусмотрено 349 мест.
Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.
shlidtА какая разница, от кого пустые обещания слышать?
UynachalnicaИ это правильно! Уже про неуклонный рост доходов, самим надоело - все смеются! Теперь надо обещать остановить...
Иркут 69Клоун. Его спрашивают про сейчас, а он про безоблачное завтра... У него спрашивают за российскую действительность...
александр1985почему тогда в казахстане наш бензин продают по 25р кто им компенсирует 50 %цены!!!тоже мы