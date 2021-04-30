НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» вернется на ТНТ с новым сезоном

Источник:
Sibnet.ru
226 0
Фото: © предоставлено каналом ТНТ

Второй сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» о взрослении в девяностые выйдет на ТНТ после майских праздников, сообщила в пятницу пресс-служба канала ТНТ.

В новом сезоне действие переместится ровно на год вперед – в 1994-й, когда страну захватила волна финансовых пирамид, заводы постепенно переходили в частные руки – в том числе и незаконно, в городах орудовали преступные группировки, а семью Рябининых продолжало лихорадить после событий прошлого лета.

Санька обвиняет маму в измене и уходит из дома, в котором его отец – до сих пор безработный писатель. Женя возвращается из Германии и с нетерпением ждет встречи с Санькой, но его реакция ее разочаровывает. Вовка засматривается на гимнасток в спортивной школе и подрабатывает всеми возможными способами, чтобы прокормить отца. А Илюша стал толкинистом и первый из всей четверки нашел себе девушку по имени Галадриэль.

Теперь точка сбора друзей — не солнечная крыша, а закрытый гараж, в котором они мечтают о будущем в эпоху неопределенностей. Взрослые пытаются выбраться из личного кризиса и еще не подозревают о приближении кризиса экономического.

К своим ролям в сериале вернулись Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов и Федор Рощин. Продолжатся сюжетные линии актеров Юры Борисова, Никиты Павленко, Ксении Каталымовой, Степана Девонина и Артура Бесчастного. К квартету подростков примкнут новые героини в исполнении Ксении Трейстер и Полины Гухман («Маша»), а актерский состав старшего поколения пополнили звезды 90-х Лариса Удовиченко и Александр Половцев.

Во втором сезоне создатели сериала сконцентрировались на любви, взрослении и новых вызовах подростков. Точная дата выхода нового сезона «Мир! Дружба! Жвачка!» пока не объявлена, но известно, что все серии первого сезона покажут с 10 мая. Следом за ним выйдет второй сезон.

Еще по теме
Дуэт «Сожители» из Томска поборется за полуфинал «Comedy Баттл»
Шоу «Прожарка» с жестким юмором вернется на ТВ с новым сезоном
Томская актриса снялась в новом сериале СТС «По колено»
Что входит в подписку «Трансформер» в Wink
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Снег испортит майские праздники в Забайкалье
Водитель в Приангарье отправился в колонию за лихачество на дороге
Отопление в Новосибирске отключат на майские праздники
Горячую воду начнут отключать в Новосибирске после майских праздников
Самое популярное
Игра «Три фронта»: кроссворды, оружие и стихи
Облачный гейминг: если нет денег на игровой компьютер
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Маруся поможет: что умеет умная колонка «Капсула»
Обсуждение (0)
О самом главном
Как красить яйца: оригинально и просто
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Суперлуние 27 апреля: чего ждать знакам Зодиака
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Топ комментариев

ivanbak

С олигархами правильно, пусть наш спорт и экономику спонсируют, денюжки хранят в ЦБ. Но с другой стороны...

Uynachalnica

Цитата«Здравоохранение во многих развитых странах не смогло отразить удар пандемии так же эффективно,...

Homyack

Ты вообще понимаешь смысл того, что читаешь?

Alhazred

Средства у вас есть. У вас ума не хватает. )))
Sibnet.Ru