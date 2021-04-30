Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» вернется на ТНТ с новым сезоном

Второй сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» о взрослении в девяностые выйдет на ТНТ после майских праздников, сообщила в пятницу пресс-служба канала ТНТ.

В новом сезоне действие переместится ровно на год вперед – в 1994-й, когда страну захватила волна финансовых пирамид, заводы постепенно переходили в частные руки – в том числе и незаконно, в городах орудовали преступные группировки, а семью Рябининых продолжало лихорадить после событий прошлого лета.

Санька обвиняет маму в измене и уходит из дома, в котором его отец – до сих пор безработный писатель. Женя возвращается из Германии и с нетерпением ждет встречи с Санькой, но его реакция ее разочаровывает. Вовка засматривается на гимнасток в спортивной школе и подрабатывает всеми возможными способами, чтобы прокормить отца. А Илюша стал толкинистом и первый из всей четверки нашел себе девушку по имени Галадриэль.

Теперь точка сбора друзей — не солнечная крыша, а закрытый гараж, в котором они мечтают о будущем в эпоху неопределенностей. Взрослые пытаются выбраться из личного кризиса и еще не подозревают о приближении кризиса экономического.

К своим ролям в сериале вернулись Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов и Федор Рощин. Продолжатся сюжетные линии актеров Юры Борисова, Никиты Павленко, Ксении Каталымовой, Степана Девонина и Артура Бесчастного. К квартету подростков примкнут новые героини в исполнении Ксении Трейстер и Полины Гухман («Маша»), а актерский состав старшего поколения пополнили звезды 90-х Лариса Удовиченко и Александр Половцев.

Во втором сезоне создатели сериала сконцентрировались на любви, взрослении и новых вызовах подростков. Точная дата выхода нового сезона «Мир! Дружба! Жвачка!» пока не объявлена, но известно, что все серии первого сезона покажут с 10 мая. Следом за ним выйдет второй сезон.