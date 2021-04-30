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Определено количество автомобилей со скрученным пробегом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Большинство автомобилей (65%) на вторичном рынке имеют признаки скрученного пробега. При этом чем ниже стоимость машины, тем выше вероятность того, что показания одометра изменяли, выяснили эксперты портала «Дром».

Рекордсмены по скрученному пробегу — автомобили стоимостью до 500 тысяч рублей. Цифры на одометре могут не соответствовать действительности у 73% таких машин. При этом у части недорогих подержанных автомобилей пробег скручивался по 2-3 раза. В среднем реальные показания одометра занизили на 180 тысяч километров.

Среди автомобилей стоимостью от 500 тысяч до 800 тысяч рублей одометр скручен у 62%. Данные о пробеге не соответствуют действительности у каждой второй машины стоимостью от 800 тысяч до 1,6 миллиона рублей. У автомобилей в этих ценовых категориях в среднем пробег скручивали 2 раза на 78-100 тысяч километров. 

Больше повезло владельцам дорогих автомобилей. На рынке 40% авто стоимостью от 1,6 миллиона до 3 миллионов с заниженным пробегом. В среднем показания одометра у этих машин уменьшали на 60 тысяч километров. У авто премиум-сегмента, стоимость которых начинается от 3 млн рублей, пробег скручивали в 30% случаях, в среднем один раз на 25 тысяч километров.

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«Если пробег авто явно не соответствует состоянию, то, как правило, проблемы будут далеко не только в цифрах на одометре. Скорее всего в данном автомобиле уже уставшие двигатель и кузов, и точно сказать, что сломается следующим, сложно», — рассказал аналитик «Дрома» Игорь Олейников.

В Кодексе РФ об административных правонарушениях нет отдельной статьи за скрутку автопробега. Привлечь продавцов к ответственности за искусственное омоложение пробега машины довольно сложно.

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