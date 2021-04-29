Роскачество проверило состав сливочных сосисок

Роскачество проверило отечественные сливочные сосиски, четверть продукции оказалась некачественной, говорится в сообщении на сайте организации.

Эксперты исследовали товары 20 российских марок из Белгородской, Новосибирской и Ярославской областей, Санкт-Петербурга и Москвы по 145 показателям качества и безопасности, отмечается в сообщении.

Один из товаров оказался фальсификатом — в нем не было говядины. По ГОСТ при изготовлении сливочных сосисок нужно использовать не менее 50% говядина, 20% свинины и сливки, а для молочных требуется больше мяса свиней.

В фальсифицированном образце эксперты не нашли ДНК крупного рогатого скота. Кроме того, в одном из товаров обнаружили клостридии — возбудитель ботулизма, что указывает на серьезные нарушения при изготовлении.

Еще в трех образцах выявили нарушения по количеству микроорганизмов — это указывает на возможное несоблюдение условий хранения и плохое санитарное состояние производства. В шести образцах присутствовал крахмал, что противоречит стандарту.

Примечательно, что сопоставление цены сливочных сосисок с количеством в них говядины показало — между этими значениями нет связи. Некоторые сосиски с правильной долей дорогостоящего говяжьего фарша были дешевле фальсификата.