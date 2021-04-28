Россию наводнило рекордное количество фальшивых долларов

Более 6 тысяч поддельных банкнот иностранных государств выявили в России в первом квартале 2021 года, это в 15 раз превышает показатели предыдущего квартала, сообщает Банк России на своем сайте. Более 98% фальшивок пришлось на доллары США.

За весь прошлый год регулятор обнаружил в банковской системе 1730 фальшивых иностранных купюр. Цифры этого года стали рекордными — такого количества поддельных долларов и евро не наблюдалось как минимум с 2010 года.

Чаще всего выявлялись поддельные банкноты номиналом 50 долларов США серии 2013 года. Больше всего таких купюр банки получали в январе и феврале — всего более 5,7 тысяч штук за эти два месяца.

При этом доля выявленных поддельных рублей от общего количества банкнот в обращении остается стабильной. Самая популярная банкнота у фальшивомонетчиков — 5 тысяч рублей, на этот номинал пришлось более 81% от общего количества обнаруженных подделок.