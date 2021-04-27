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Гроза придет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Синоптики пообещали новосибирцам на ближайшие дни дожди, грозы и порывистый ветер, данные Западно-Сибирского гидрометцентра передал во вторник пресс-центр мэрии.

По прогнозам синоптиков, в среду в городе потеплеет до 21 градуса. Скорость ветра в порывах будет достигать 18 метров в секунду. Вероятны дожди и грозы.

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В четверг будет 15-17 градусов тепла, ночью ветер будет дуть с силой до 17 метров в секунду, днем стихнет до 5-10 метров в секунду. Осадков не ожидается.

В пятницу будет прохладнее – 13-15 градусов выше нуля. Днем вероятны порывы ветра силой до 15 метров в секунду, а также небольшие дожди.

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