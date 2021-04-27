Малышева назвала продукты для продления жизни

Около 240 граммов овощей и 160 граммов фруктов надо съедать ежедневно, чтобы продлить жизнь на десять лет, сообщила телеведущая и врач Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово».

По ее словам, в России средняя продолжительность жизни 73 года, а у японцев — 86 лет. Согласно американскому исследованию, проведенному на 1,8 миллионах людей, опубликованному в 2021 году, употребление 400 граммов овощей и фруктов в день снижает на 13% общую смертность.

Также такая диета снижает на 12% от сердечно-сосудистых заболеваний, на 10% от инсульта, на 30% смертность легких.

Нужно съедать в день 240 граммов овощей и 160 граммов фруктов (одно яблоко или груша). Одна из причин такой пользы овощей и фруктов в витамине С, который делает сосуды эластичными.