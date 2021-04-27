НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и еда
Актуальная тема
Человек и еда
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Малышева назвала продукты для продления жизни

Источник:
Sibnet.ru
275 2
Фото: © Sibnet.ru

Около 240 граммов овощей и 160 граммов фруктов надо съедать ежедневно, чтобы продлить жизнь на десять лет, сообщила телеведущая и врач Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово».

По ее словам, в России средняя продолжительность жизни 73 года, а у японцев — 86 лет. Согласно американскому исследованию, проведенному на 1,8 миллионах людей, опубликованному в 2021 году, употребление 400 граммов овощей и фруктов в день снижает на 13% общую смертность.

Также такая диета снижает на 12% от сердечно-сосудистых заболеваний, на 10% от инсульта, на 30% смертность легких.

Нужно съедать в день 240 граммов овощей и 160 граммов фруктов (одно яблоко или груша). Одна из причин такой пользы овощей и фруктов в витамине С, который делает сосуды эластичными.

Тема: Человек и еда
Кулич на Пасху: простые рецепты
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
Магазинное молоко: какое настоящее?
смотреть все
Жизнь #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирский Минздрав сообщил о работе больниц на майских праздниках
Конфликт охранницы и пятиклассника в Кемерове привлек внимание СК
Мусоросортировочный завод запустят в Новосибирске
Юный сборщик металла в Кузбассе получил смертельный удар током
Самое популярное
Игра «Три фронта»: кроссворды, оружие и стихи
Облачный гейминг: если нет денег на игровой компьютер
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Маруся поможет: что умеет умная колонка «Капсула»
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

025Maks

Полюбому, они сами бухие были, и барагозили по полной... вот егерь и отработал.

jeryakob

Ктото же из создателей этой корзинки хотел прожить на 11 тыс . Но блин, деньги кончились в первый день,...

Grossmeister38rus

необязательными для некоторых компаний )))

DYNAMO7294

Штабы единой россии нужно закрыть по всей стране! По делу о геноциде населения страны!
Sibnet.Ru