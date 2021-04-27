Кидман снялась в сериале Hulu «Девять обитателей большого города»

Актриса Николь Кидман перевоплотилась в сериале «Девять обитателей большого города» в русскую женщину по имени Маша. Проект выйдет в конце этого года.

По сюжету сериала девять незнакомых друг с другом людей приезжают на элитный курорт Tranquilim House, которым управляет директор Маша. Она желает вдохнуть новую жизнь в тело и разум своих пациентов", тем их "преобразив".

Но у каждого пациента своя трагедия и тайна. На протяжении десяти дней, которые гости курорта проведут вместе, будут происходить странности.

Сериал разработал сервис Hulu, последней громкой премьерой которого стал сериал «Великая» с Эль Фаннинг. Режиссером сериала «Девять обитателей большого города» стал Джонатан Левин (дикая молодежная зомби-мелодрама «Тепло наших тел»).