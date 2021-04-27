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Кидман снялась в сериале Hulu «Девять обитателей большого города»

Источник:
Sibnet.ru
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Актриса Николь Кидман перевоплотилась в сериале «Девять обитателей большого города» в русскую женщину по имени Маша. Проект выйдет в конце этого года.

По сюжету сериала девять незнакомых друг с другом людей приезжают на элитный курорт Tranquilim House, которым управляет директор Маша. Она желает вдохнуть новую жизнь в тело и разум своих пациентов", тем их "преобразив".

Но у каждого пациента своя трагедия и тайна. На протяжении десяти дней, которые гости курорта проведут вместе, будут происходить странности.

Сериал разработал сервис Hulu, последней громкой премьерой которого стал сериал «Великая» с Эль Фаннинг. Режиссером сериала «Девять обитателей большого города» стал Джонатан Левин (дикая молодежная зомби-мелодрама «Тепло наших тел»).

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

025Maks

Полюбому, они сами бухие были, и барагозили по полной... вот егерь и отработал.

ychuxa

да не будет никакого усиления( как это не печально), огромная вероятность, что до конца года 100 будет...

Grossmeister38rus

необязательными для некоторых компаний )))

jeryakob

Ктото же из создателей этой корзинки хотел прожить на 11 тыс . Но блин, деньги кончились в первый день,...
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