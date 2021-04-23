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Байден похвалил выступление Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Президент США Джо Байден признался, что на него произвело положительное впечатление выступление российского лидера Владимира Путина на саммите лидеров по вопросам климата.

«Я был очень воодушевлен выступлением Путина вчера по поводу мирового сотрудничества в отношении сокращения выбросов диоксида углерода. США весьма желают работать с Россией и другими странами над этим стремлением», — сказал Байден.

Путин в ходе выступления на саммите 22 апреля заявил, что Россия заинтересована в активизации международных усилий для решения проблемы парниковых газов. По его словам, Москва серьезно подходит к реализации своих международных обязательств в данной сфере.

Так, по сравнению с 1990 годом Россия в два раза уменьшила парниковые выбросы — с 3,1 миллиардов тонн эквивалента СО2 до 1,6 миллиардов тонн. На сегодня 45% российского энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии.

Кроме этого, Путин подчеркнул, что Россия готова рассмотреть возможность предоставления преференций зарубежным компаниям, готовым инвестировать в «чистые технологии» при осуществлении проектов на российской территории.

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