Путин продлил майские праздники с 1 по 10 мая

Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой поддержал предложение сделать дни между майскими праздниками нерабочими.

По словам Поповой, это нужно сделать для борьбы с пандемией, поскольку ситуация может осложниться. Ученые, врачи-эпидемиологи, главные санитарные врачи в регионах считают, что непрерывные праздники с 1 по 10 мая позволят снизить риск распространения коронавируса.

«Если бы это было возможно, это позволило бы сделать эпидемиологический прогноз более стабильным. И, конечно же, дать возможность людям побыть на свежем воздухе и отдохнуть, потому что все об этом отдыхе мечтают, и я думаю, что все такого отдыха бы ждали», — пояснила Попова.

«Если вы считаете, что это все-таки необходимо — хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем», — сказал Путин.