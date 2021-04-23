Погода в выходные порадует новосибирцев

Выходные в Новосибирской области будут солнечными и теплыми, в начале следующей недели потеплеет до плюс 18 градусов, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«Погода в выходные дни порадует новосибирцев, которые стойко перенесли холодную погоду на уже прошедшей рабочей неделе. Причиной холода было арктическое вторжение. Сейчас ситуация постепенно меняется», – рассказала синоптик.

Меняется направление ветра. Ближайшей ночью, по данным синоптиков, еще будет от нуля до 5, местами до 10 градусов холода. Днем в субботу уже потеплеет до 8-13 градусов выше нуля, осадков не ожидается.

Ясная погода сохранится в воскресенье и понедельник. Ночами еще будет небольшой минус. Днем в воскресенье потеплеет до 9-14, в понедельник – до 13-18 градусов выше нуля.

«Первая половина рабочей недели ожидается теплой. Будет поступать воздух из европейской части России, районов Северного Казахстана», – сказала Лапчик. По ее словам, по юго-западным районам Новосибирской области есть шанс повышения температуры до 23-24 градусов тепла.