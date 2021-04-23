НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Погода в выходные порадует новосибирцев

Источник:
Sibnet.ru
205 0
Фото: © Sibnet.ru

Выходные в Новосибирской области будут солнечными и теплыми, в начале следующей недели потеплеет до плюс 18 градусов, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«Погода в выходные дни порадует новосибирцев, которые стойко перенесли холодную погоду на уже прошедшей рабочей неделе. Причиной холода было арктическое вторжение. Сейчас ситуация постепенно меняется», – рассказала синоптик.

Меняется направление ветра. Ближайшей ночью, по данным синоптиков, еще будет от нуля до 5, местами до 10 градусов холода. Днем в субботу уже потеплеет до 8-13 градусов выше нуля, осадков не ожидается.

Ясная погода сохранится в воскресенье и понедельник. Ночами еще будет небольшой минус. Днем в воскресенье потеплеет до 9-14, в понедельник – до 13-18 градусов выше нуля.

«Первая половина рабочей недели ожидается теплой. Будет поступать воздух из европейской части России, районов Северного Казахстана», – сказала Лапчик. По ее словам, по юго-западным районам Новосибирской области есть шанс повышения температуры до 23-24 градусов тепла.

Еще по теме
Прокуратура подала на омское правительство в суд из-за мусора
Снег вернется в Иркутскую область на выходных
Глыбы льда «атаковали» набережную в Хабаровске. ВИДЕО
Краснокнижных соколов с татуировкой SOS выпустят на Алтае
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ячейку террористов ликвидировали в Сибири
Самолет разбился в Иркутской области. ВИДЕО
Погода в выходные порадует новосибирцев
Шнур для борьбы с лесными пожарами разработали в Новосибирске
Самое популярное
Плетнева рассказала о процветании артистической проституции
Полицейский в Новосибирске застрелил бежавшего задержанного
Митингующие в Сибири зажгли фонарики в поддержку Навального
Застой российской экономики побил советский рекорд
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Gunja

Не смотри больше Рен-Тв , оно плохо на тебя действует))

Gunja

"Путин напомнил, что за последние 30 лет Россия сократила выбросы парниковых газов сильнее, чем другие...

Nik3316

а Байден дипломат от куда? и кто из них старый дед? и дипломаты ли они вообще.... прими таблеточку

urbasik

Уинстон Черчилль — Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну,...
Sibnet.Ru