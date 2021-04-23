Российская писательница вошла в «короткий список» Букеровской премии

Российская писательница Мария Степанова с книгой-эссе «Памяти памяти» вошла в «короткий список» Международной Букеровской премии, присуждаемой в области литературы на английском языке.

В нынешнем формате премии, который действует с 2016 года, Степанова — первый российский писатель, попавший сначала в «длинный список» из 13 имен, а затем — в «короткий список». До того момента такого разделения не существовало. В 2009 году в число номинантов включалась Людмила Улицкая, а в 2013 году — Владимир Сорокин.

«Это также путешествие в глубины памяти, в историю семьи Степановой, которая, что интересно, не наполнена драмой. Ее семья пережила Первую мировую войну, последовавшую за ней гражданскую войну, сталинские чистки и холокост. И каким-то образом им удалось пережить эти масштабные события», — рассказала ТАСС председатель жюри, британская писательница Люси Хаджес-Холлетт Хаджес-Холлетт.

В «короткий список» из 125 работ были также отобраны книги «Ночью вся кровь черна» Давида Диопа из Франции, «Опасности курения в постели» Марианы Энрикес из Аргентины, «Когда мы перестали понимать мир» Бенхамина Лабатута из Испании, «Сотрудники» Ольги Равн из Дании, «Война бедных» Эрика Вюйяра из Франции. Победителя премии назовут 2 июня.