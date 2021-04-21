Лавров отказался разговаривать с главой МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что запрашивал телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и не получил никакого ответа.

«Мой президент [Владимир Зеленский] запрашивал телефонный разговор с президентом [России Владимиром] Путиным недавно, но мы не получили ответа из Москвы. Я запрашивал разговор с министром Лавровым несколько месяцев назад, но он не перезвонил», — приводит РИА Новости слова Кулебы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что направлял запрос на разговор с российским лидером Владимиром Путиным, однако в Кремле не ответили. «Они официально сказали, что запроса не было. Но я помню», — отметил Зеленский.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать это заявление украинского президента.