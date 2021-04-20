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Обнаружена первая «идеальная» игра

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The House in Fata Morgana

Исследователи обнаружили на популярном портале Metacritic «идеальную» игру, набравшую максимальные 100 баллов от критиков — наивысшей оценки удостоилась визуальная новелла The House in Fata Morgana.

Отмечается, что The House in Fata Morgana стала единственной игрой, которая набрала максимальное количество баллов за историю сервиса. Второе место с 99 баллами занимает The Legend of Zelda: Ocarina of Time, на третьем с 98 баллами — Tony Hawk's Pro Skater.

The House in Fata Morgana рассказывает историю владельца особняка, который хранит в себе немало тайн и мрачных историй, а двери здания позволяют совершать путешествия в прошлое. Изначально игра вышла для Nintendo Switch, затем появился порт для ПК.

Пользовательские оценки The House in Fata Morgana также достаточно высокие — например, в Steam проект имеет 96% положительных отзывов, а читатели Metacritic оценили ее на 8,3 балла из десяти возможных.

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