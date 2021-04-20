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Путин призвал беречь каждый рубль

Источник:
РБК
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Фото: © Пресс-служба президента России

Новые меры госпомощи, подготовленные к посланию президента России Федеральному собранию, должны быть максимально эффективны, чтобы ни один рубль не пропал зря, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Нужно, чтобы и результат был максимальным <...>, чтобы каждый рубль был эффективно использован и пошел на пользу для развития экономики и каждого конкретного человека», — приводит РБК слова Путина, сказанные им на совещании с руководством правительства и администрации президента по подготовке его обращения к парламенту

Путин пожелал правительству достичь нужного результата с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий и адресной помощи гражданам.

Путин огласит послание Федеральному собранию очно в центральном выставочном зале «Манеж» 21 апреля. Это ежегодная процедура, закрепленная в Конституции. В обращении глава государства должен отчитаться о положении дел в стране и основных направлениях политики.

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