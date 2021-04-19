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Попова заявила о сибирском варианте коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Сибирский и северо-западный вариант коронавируса формируются в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас есть мутации, которые мы описываем в РФ, мутации несвойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму — мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта», — сказала Попова на общем собрании отделения медицинских наук РАН.

Она также сообщила, что в РФ выявлено 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 — южноафриканским.

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, страна занимает 87 позицию в мире по показателям среднесуточной заболеваемости, добавила глава Роспотребнадзора.

Тема: Коронакризис
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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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Топ комментариев

Glum_Tweet

Ага его любовь видна во всём! Дорог нет медицины нет зарплат нет жизни нет! Любовь зла!

Иркут 69

Рождественская сказка для непосредственных домохозяек в глубинке... 😀Впервые за полтора десятка лет взял...

Uynachalnica

То-то зарплаты тут самые низкие!

great_america

Очевидно он любит безлюдную сибирь.
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