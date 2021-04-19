Попова заявила о сибирском варианте коронавируса

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Сибирский и северо-западный вариант коронавируса формируются в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«У нас есть мутации, которые мы описываем в РФ, мутации несвойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму — мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта», — сказала Попова на общем собрании отделения медицинских наук РАН.
Она также сообщила, что в РФ выявлено 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 — южноафриканским.
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, страна занимает 87 позицию в мире по показателям среднесуточной заболеваемости, добавила глава Роспотребнадзора.
Glum_TweetАга его любовь видна во всём! Дорог нет медицины нет зарплат нет жизни нет! Любовь зла!
Иркут 69Рождественская сказка для непосредственных домохозяек в глубинке... 😀Впервые за полтора десятка лет взял...
UynachalnicaТо-то зарплаты тут самые низкие!
great_americaОчевидно он любит безлюдную сибирь.