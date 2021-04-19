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Лыжник врезался в дерево на марафоне и погиб

Источник:
Sibnet.ru
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Один из участников Авачинского лыжного марафона погиб во время прохождения трассы, сообщило правительство Камчатского края. Спортсмен врезался головой в дерево.

Власти подчеркнули, что представлявший Краснодар лыжник имел врачебный допуск, необходимый для участия в соревнованиях.

56-летний спортсмен не вписался в поворот и врезался головой в дерево, сообщил Telegram-канал Baza.

По словам главного судьи соревнований, видео, распространяемое в социальных сетях, не запечатлело трагический момент.

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Спорт #Зимние виды #Происшествия
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Glum_Tweet

Ага его любовь видна во всём! Дорог нет медицины нет зарплат нет жизни нет! Любовь зла!

Иркут 69

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Uynachalnica

То-то зарплаты тут самые низкие!

great_america

Очевидно он любит безлюдную сибирь.
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