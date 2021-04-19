Лыжник врезался в дерево на марафоне и погиб

Один из участников Авачинского лыжного марафона погиб во время прохождения трассы, сообщило правительство Камчатского края. Спортсмен врезался головой в дерево.

Власти подчеркнули, что представлявший Краснодар лыжник имел врачебный допуск, необходимый для участия в соревнованиях.

56-летний спортсмен не вписался в поворот и врезался головой в дерево, сообщил Telegram-канал Baza.

По словам главного судьи соревнований, видео, распространяемое в социальных сетях, не запечатлело трагический момент.