Финалистка «Мисс Беларусь» вернулась в шоу «Холостяк»

Участница «Мисс Беларусь 2016» Мария Лобанова, покидавшая шоу «Холостяк» с Тимати на ТНТ ради встречи с семьей, вернулась в проект.

Мария Лобанова покинула проект, потому что ей нужно было встретиться с семьей. Тимати дал ей на прощание золотую розу, позволяющую вернуться в проект, и она это сделала в выпуске, который показали 17 апреля.

Девушка сразу включилась в борьбу за Тимати. Когда Тимур в домашней одежде пришел на вечеринку к девушкам в вечерних платьях и попросил их переодеться, Лобанова сделала это быстрее других и помогла холостяку резать лук для бургеров.

Девушка надела белый топ, подчеркивающий пышную грудь. Она громко беседовала и старалась привлечь к себе внимание. И ей удалось остаться проекте.

В шестом выпуске шоу «Холостяк» покинули Лара Лепп и Катя Голден, они в прошлый раз получили черную розу.