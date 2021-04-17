НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Финалистка «Мисс Беларусь» вернулась в шоу «Холостяк»

Источник:
Sibnet.ru
228 0
Фото: © instagram.com/masha_lobanovaa

Участница «Мисс Беларусь 2016» Мария Лобанова, покидавшая шоу «Холостяк» с Тимати на ТНТ ради встречи с семьей, вернулась в проект.

Мария Лобанова покинула проект, потому что ей нужно было встретиться с семьей. Тимати дал ей на прощание золотую розу, позволяющую вернуться в проект, и она это сделала в выпуске, который показали 17 апреля.

Девушка сразу включилась в борьбу за Тимати. Когда Тимур в домашней одежде пришел на вечеринку к девушкам в вечерних платьях и попросил их переодеться, Лобанова сделала это быстрее других и помогла холостяку резать лук для бургеров.

Девушка надела белый топ, подчеркивающий пышную грудь. Она громко беседовала и старалась привлечь к себе внимание. И ей удалось остаться проекте.

В шестом выпуске шоу «Холостяк» покинули Лара Лепп и Катя Голден, они в прошлый раз получили черную розу.

Еще по теме
Определены финалисты последнего сезона шоу «Танцы»
Трио «Нам можно» из Томска прошло в полуфинал «Comedy Баттл»
Томичи поборются за выход в полуфинал шоу «Comedy Баттл»
Бывшая участница вернется в шоу «Холостяк» на ТНТ
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Смертельное ДТП произошло в Алтайском крае
Полицейский в Туве случайно ранил девушку при стрельбе
Лыжницы в бикини побили рекорд в Шерегеше. ФОТО
CNN рассказал об экологической битве на Байкале
Самое популярное
Путина повторно укололи вакциной от коронавируса
Раскрыты подробности будущей стратегии Age of Empires IV
Skyrim получил фотореалистичную графику
Шойгу сообщил о переброске войск НАТО к границам России
Обсуждение (0)
Картина дня
Найден самый богатый чиновник России
Россия ответит «зеркалом» на санкции США
Западные звезды обратились к Путину из-за Навального
США разработают космический корабль с ядерным двигателем
Топ комментариев

andrei703333

димка балабол, а как же денег нет, но вы держитесь ?

great_america

А самое главное себе в Кремле платят по стандартам развитых стран - тысячи долларов.

great_america

Тут вопрос с чем сравнивать. Они бы еще с военным временем сравнивали.А отностительно развитых стран...

rumatam

а этот толстомордый лизаблюд , не заметил что и цены выросли.
Sibnet.Ru