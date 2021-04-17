Открыт простой способ делать объекты невидимыми

Исследователи обнаружили вид световой волны, которая может проходить сквозь объекты, при этом человек будет воспринимать эти предметы как невидимые.

Команда ученых из Голландии и Австрии нашли способ заставить свет проходить напрямую через объекты, хотя обычно технологии невидимости заключаются в том, чтобы отклонить или рассеять свет вокруг объекта, пишет Nature Photonics.

Человек видит объекты, потому что свет отражается от них и попадает в глаза. Если заставить свет проходить напрямую через объекты без отражения, они станут невидимыми для физического зрения.

Новый метод может достаточно легко сделать невидимым объект любого размера. При этом живое существо для этого не подходит, требуется неподвижный предмет. Свет получает свойства рентгеновской волны, которая проходит объект насквозь.

Технология изменения световых волн находится на стадии экспериментальных испытаний и пока не готова к использованию. В будущем она может стать инновационным инструментом для заглядывания внутрь материалов или объектов без использования рентгена.