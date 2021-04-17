НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Открыт простой способ делать объекты невидимыми

Источник:
Sibnet.ru
267 0
Фото: © Luca Sartoni

Исследователи обнаружили вид световой волны, которая может проходить сквозь объекты, при этом человек будет воспринимать эти предметы как невидимые.

Команда ученых из Голландии и Австрии нашли способ заставить свет проходить напрямую через объекты, хотя обычно технологии невидимости заключаются в том, чтобы отклонить или рассеять свет вокруг объекта, пишет Nature Photonics.

Человек видит объекты, потому что свет отражается от них и попадает в глаза. Если заставить свет проходить напрямую через объекты без отражения, они станут невидимыми для физического зрения.

Новый метод может достаточно легко сделать невидимым объект любого размера. При этом живое существо для этого не подходит, требуется неподвижный предмет. Свет получает свойства рентгеновской волны, которая проходит объект насквозь.

Технология изменения световых волн находится на стадии экспериментальных испытаний и пока не готова к использованию. В будущем она может стать инновационным инструментом для заглядывания внутрь материалов или объектов без использования рентгена.

Еще по теме
Сибирские ученые создадут компоненты для космических атомных часов
Обезьян впервые скрестили с людьми
Впервые расшифрована ядерная ДНК неандертальцев со дна пещеры
Дешевый бензин из отходов придумали в Томске
смотреть все
Технологии #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Смертельное ДТП произошло в Алтайском крае
Полицейский в Туве случайно ранил девушку при стрельбе
Лыжницы в бикини побили рекорд в Шерегеше. ФОТО
CNN рассказал об экологической битве на Байкале
Самое популярное
Путина повторно укололи вакциной от коронавируса
Раскрыты подробности будущей стратегии Age of Empires IV
Skyrim получил фотореалистичную графику
Шойгу сообщил о переброске войск НАТО к границам России
Обсуждение (0)
Картина дня
Найден самый богатый чиновник России
Россия ответит «зеркалом» на санкции США
Западные звезды обратились к Путину из-за Навального
США разработают космический корабль с ядерным двигателем
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

andrei703333

димка балабол, а как же денег нет, но вы держитесь ?

great_america

А самое главное себе в Кремле платят по стандартам развитых стран - тысячи долларов.

great_america

Тут вопрос с чем сравнивать. Они бы еще с военным временем сравнивали.А отностительно развитых стран...

rumatam

а этот толстомордый лизаблюд , не заметил что и цены выросли.
Sibnet.Ru