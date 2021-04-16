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Создан первый «портрет» двойной черной дыры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Первую визуализацию процесса прохождения одной сверхмассивной черной дыры на фоне другой создали специалисты NASA, соответствующее видео опубликовано на официальном сайте агентства.

В ролике показывается, как черные дыры искажают и перенаправляют свет, исходящий от водоворота горячего газа, который формирует аккреционные диски, окружающие каждое гигантское образование.

Для создания визуализации астрофизики использовали суперкомпьютер Discover Центра моделирования климата NASA. На обычном компьютере необходимые для создания кадров фильма вычисления потребовали бы примерно десяти лет.

Модель представляет собой аккреционные диски двух сверхмассивных черных дыр весом 200 и 100 миллионов масс Солнца. Ролик наглядно демонстрирует такой эффект, как доплеровское усиление, при котором газ, движущийся к наблюдателю, кажется ярче, чем движущийся от него.

Аккреционные диски имеют разные цвета, синий и красный, чтобы упростить отслеживание источников света. Однако выбор света не случаен. Более горячий газ излучает свет ближе к синему концу спектра, а материал вокруг более мелких черных дыр более горячий.

Ученые давно предполагают, что в космосе существуют такие бинарные системы черных дыр, но до сих пор было неизвестно, как они могут выглядеть для земных наблюдателей. Моделирование позволило создать первый «портрет» подобной системы.

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