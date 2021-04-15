Штормовое предупреждение передали в Томской области

ГУ МЧС по Томской области в четверг передало экстренное предупреждение о сильном ветре, его скорость в порывах будет достигать 22 метров в секунду.

По данным Томского Гидрометцентра, в течение пятницы, а также в ночь на субботу по Томску и области местами ожидается усиление ветра с порывами до 17-22 метров в секунду.

Томичей предупредили о возможных ЧП из-за аварий на объектах энергетического комплекса и ЖКХ, нарушений в работе транспорта.

По информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, в пятницу в Томской области будет тепло – до плюс 15 градусов. В ночь на субботу похолодает до 7, местами до 13 градусов ниже нуля, в субботу днем будет 1-6 градусов тепла, местами – до 4 градусов холода.