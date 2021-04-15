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Фильм Козловского «Чернобыль» перед премьерой пожалела Собчак

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Чернобыль»

Фильм «Чернобыль» Данилы Козловского стартует в прокате в четверг, накануне премьеры Ксения Собчак похвалила российский фильм и пожелала создателям картины вытерпеть все нападки на ленту.

Российский «Чернобыль» Козловского рассказывает о строптивом пожарном Леше, который наконец-то обрел свою любовь. Но счастливая жизнь героев рушится на фоне произошедшей аварии на ЧАЭС.

Сюжет фильма не вызывал никакой критики или замечаний общественности. И трогательная драма осталась бы незамеченной, если бы не условия, в которые ставят героев. Еще больше спроса с Козловского, который здесь выступил и режиссером, и актером, после выхода американского мини-сериала про аварию на ЧАЭС.

«Это очень смелый шаг, учитывая, что после знаменитого сериала "Чернобыль" сравнений не избежать. После американского сериала было много сожалений о том, что даже о нашей атомной трагедии лучший фильм их», — высказалась в Instagram Собчак.

Ведущая отметила, что российский «Чернобыль» на самом деле очень хорош, назвав картину «по-хорошему голливудской», и пожелала фильму хорошего проката.

Фильм «Чернобыль» стартует в прокате с 15 апреля. Вместе с ним в кинотеатрах начинают показ фильм «Отец», номинированный на шесть «Оскаров», ужастик «Заклятие: Новый ритуал», и отреставрированный «Властелин колец».

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