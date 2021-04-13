Первый ныряющий патрульный корабль разработали в России

Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Рубин» разработало первый российский погружной патрульный корабль «Страж, сообщает пресс-служба ЦКБ.

«"Рубин" представляет первую модификацию погружающегося патрульного корабля, сочетающего преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля», — рассказали ТАСС на предприятии. Проект получил название «Страж».

Корабли этого типа многофункциональны, могут использоваться для охраны, а также как спасательное или исследовательское судно, уточнили в пресс-службе.

Подводное положение дает кораблю сразу два преимущества: возможность вести скрытое наблюдение за нарушителями и уходить от неблагоприятных погодных условий, не прерывая патрулирования.

Погружающийся корабль можно использовать как классическую подводную лодку — для ведения разведки и других задач. Возможности изучения шельфа у ныряющего патрульного корабля будут выше, чем у аналогичного надводного