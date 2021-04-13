НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Первый ныряющий патрульный корабль разработали в России

Источник:
ТАСС
151 0
Фото: © Пресс-служба ЦКБ «Рубин»

Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Рубин» разработало первый российский погружной патрульный корабль «Страж, сообщает пресс-служба ЦКБ.

«"Рубин" представляет первую модификацию погружающегося патрульного корабля, сочетающего преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля», — рассказали ТАСС на предприятии. Проект получил название «Страж».

Корабли этого типа многофункциональны, могут использоваться для охраны, а также как спасательное или исследовательское судно, уточнили в пресс-службе.

Подводное положение дает кораблю сразу два преимущества: возможность вести скрытое наблюдение за нарушителями и уходить от неблагоприятных погодных условий, не прерывая патрулирования.

Погружающийся корабль можно использовать как классическую подводную лодку — для ведения разведки и других задач. Возможности изучения шельфа у ныряющего патрульного корабля будут выше, чем у аналогичного надводного

Еще по теме
Су-34 получил «суперзрение» для сетецентрических войн
Российский спецназ оснастят «глазом бога»
Су-57 и С-70 «Охотник» станут смертоносной парой
США обвинили в создании биологического оружия у границ России
смотреть все
Оборона #Оружие #ОПК #Техника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сибирские разработчики модернизируют тренажер для космонавтов
Частицы космического топлива осели на МКС
СК раскрыл подробности смерти воспитанника томского интерната
Кузбасские подростки застряли на льдине посреди реки
Самое популярное
Юрий Гагарин появился в World of Tanks
Улучшенную The Last of Us выпустят для PlayStation 5
Электроэнергию для россиян посчитали неоправданно дешевой
Китайские инвесторы покинули Россию
Обсуждение (0)
Отношения
Быстро и уверенно: как выучить китайский онлайн
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

ponhik78

Украинским специалистам "слава" британских учёных покоя не даёт?)))

gorec79

Русь Киевская? Откуда тогда хохлы нарисовались? Вот кто захапал Киев и прочие русские города, вот кто...

slavaynin

так вот кто чёрное море выкопал.

corrector

Падают остатки ненавистного совка ! Зато кока колу можно пить 3 раза в день и джинсы с английскими...
Sibnet.Ru