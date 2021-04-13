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СК раскрыл подробности смерти воспитанника томского интерната

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

СУ СКР по Томской области возбудило еще три уголовных дела по факту гибели 15-летнего воспитанника Тунгусовского детского дома-интерната. По версии следствия, его задушил одногруппник.

Воспитанника нашли мертвым в помещении группы в декабре 2020 года. Тогда следствие не раскрывало подробностей дела, которое возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Установлено, что на лежавшего на полу 15-летнего воспитанника интерната другой 17-летний воспитанник сел сверху, перекрыв ему органы дыхания, отчего ребенок скончался от асфиксии», – сообщило ведомство.

Подростка признали невменяемым. Следователи направили в суд материалы дела с постановлением о принудительном лечении воспитанника интерната.

Новые уголовные дела возбуждены по статьям «Халатность», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». За это ответят сотрудники интерната.

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