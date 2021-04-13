Дельфин выпустил посвященный погибшим врачам клип «Ладони»

Певец Дельфин выпустил клип на песню «Ладони» с Дианой Пожарской в главной роли. Композиция посвящена погибшим врачам.
«Новый релиз посвящается всем врачам, погибшим в борьбе с Covid-19. Все средства от прослушиваний будут направлены на помощь их семьям», — говорится в описании клипа.
Главную роль в клипе сыграла звезда сериала «Отель Элеон» Диана Пожарская. Также в видео снялись Андрей Лысиков и Платон Могильный.
Действие клипа разворачивается на космическом корабле, где находится врач, работающий с коронавирусными больными.
ponhik78Украинским специалистам "слава" британских учёных покоя не даёт?)))
correctorПадают остатки ненавистного совка ! Зато кока колу можно пить 3 раза в день и джинсы с английскими...
gorec79Русь Киевская? Откуда тогда хохлы нарисовались? Вот кто захапал Киев и прочие русские города, вот кто...
slavayninтак вот кто чёрное море выкопал.