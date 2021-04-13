Дельфин выпустил посвященный погибшим врачам клип «Ладони»

Певец Дельфин выпустил клип на песню «Ладони» с Дианой Пожарской в главной роли. Композиция посвящена погибшим врачам.

«Новый релиз посвящается всем врачам, погибшим в борьбе с Covid-19. Все средства от прослушиваний будут направлены на помощь их семьям», — говорится в описании клипа.

Главную роль в клипе сыграла звезда сериала «Отель Элеон» Диана Пожарская. Также в видео снялись Андрей Лысиков и Платон Могильный.

Действие клипа разворачивается на космическом корабле, где находится врач, работающий с коронавирусными больными.