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Дельфин выпустил посвященный погибшим врачам клип «Ладони»

Источник:
Sibnet.ru
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Певец Дельфин выпустил клип на песню «Ладони» с Дианой Пожарской в главной роли. Композиция посвящена погибшим врачам.

«Новый релиз посвящается всем врачам, погибшим в борьбе с Covid-19. Все средства от прослушиваний будут направлены на помощь их семьям», — говорится в описании клипа.

Главную роль в клипе сыграла звезда сериала «Отель Элеон» Диана Пожарская. Также в видео снялись Андрей Лысиков и Платон Могильный.

Действие клипа разворачивается на космическом корабле, где находится врач, работающий с коронавирусными больными.

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Топ комментариев

ponhik78

Украинским специалистам "слава" британских учёных покоя не даёт?)))

corrector

Падают остатки ненавистного совка ! Зато кока колу можно пить 3 раза в день и джинсы с английскими...

gorec79

Русь Киевская? Откуда тогда хохлы нарисовались? Вот кто захапал Киев и прочие русские города, вот кто...

slavaynin

так вот кто чёрное море выкопал.
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